MAÇ SONUCU | Manchester City Schalke 7-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Schalke karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kazanan Manchester City, 35. dakikada Agüero’nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra bir kez daha sahneye Agüero çıktı ve farkı 2’ye çıkardı.

İlk yarıda son sözü 42. dakikada Lroy Sane söyledi ve Manchester City, ilk devreyi Schalke karşısında 3-0 üstün tamamladı. Manchester City, 56. dakikada Sterling ile farkı 4’e çıkardı. Bernardo Silva 71. dakikada, Philip Foden 78. dakikada, Gabriel Jesus 84. dakikada Schalke ağlarını havalandırdı.

İlk maçı 3-2 kazanan Manchester City, rövanşta da Schalke’yi 7-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kaldı.

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