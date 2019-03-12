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VakıfBank çeyrek final için Rusya’da
Voleybol

VakıfBank çeyrek final için Rusya’da

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yla yarın TSİ 19:00'da deplasmanda karşılaşacak.

12 Mart 2019 10:51

Avrupa’da oynadığı son 28 maçı da kazanan VakıfBank’ta Kaptan Melis Gürkaynak, ”Takım olarak karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Bu maçta istediğimiz sonucu alarak, sahamızda oynayacağımız maç için avantaj elde etmek istiyoruz” dedi.

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova’yla yarın TSİ 19:00’da deplasmanda karşılaşacak. A Grubu’nda oynadığı altı maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 28 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise ”Dinamo Moskova’ya karşı çok zorlu bir maça çıkacağız. Çeyrek finalde eşleşebileceğimiz en zor rakiplerden birisiyle eşleştik. Takım olarak karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Bu maçta istediğimiz sonucu alarak, sahamızda oynayacağımız maç için avantaj elde etmek istiyoruz” dedi.

Son güncelleme 10:51 | 12 Mart 2019
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