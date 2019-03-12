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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
Uefa

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Tottenham genç takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

12 Mart 2019 13:47

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz’in Porto ile İngiltere’nin Tottenham genç takımları arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz’in Porto şehrindeki CTFD Porto Gaia Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Gökmen Baltacı yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.

Son güncelleme 13:47 | 12 Mart 2019
hakem Halil Umut Meler uefa
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