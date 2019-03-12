Türkiye’ye sığınan Suriyeli atlet Balkan Şampiyonası’nda üçüncü oldu

Suriye'deki iç savaştan kaçıp eğitim görmek için geldiği Gaziantep'teki Türkçe dil kursunda bir öğretmeni tarafından spordaki yeteneği keşfedilen 24 yaşındaki Salih Teksöz, öğretmenin çabaları sonucu şu anki antrenörü Meral Şahin ile tanıştı. Antrenörü Meral Şahin ile iki yıl önce çalışmalara başlayan Salih, kendini geliştirerek Türkiye’de ve uluslararası şampiyonalarda önemli başarılara imza attı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi’nin destekleriyle milli sporcu olan Salih, 3 Şubat’taki İstanbul Büyükler Türkiye Şampiyonası 800 metrede birinci, 16 Şubat’taki İstanbul Balkan Büyükler Şampiyonası’nda üçüncü, 2018 yılındaki atletizm şampiyonalarında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü, 2018’deki Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak önemli başarılar elde etti. Dört yıl önce Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiğini söyleyen Salih Teksöz, “Geçtiğimiz yıl Türkiye vatandaşlığı aldım. Burada 800 metre koşucusuyum ve aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitime devam ediyorum. Yani hem okuyorum hem spor yapıyorum” dedi.

“Hobi olarak başladım büyük başarılar kazandım”

Spora başlama sürecinden de bahseden Salih, “Spora başlama serüvenim milli sporcu olan iki ağabeyimin yanına gidip gelmemle başladı. Yani aslında hobi olarak başladım. İki sene önce de üniversitede Türkçe öğrenirken bir öğretmenimiz vardı kendini bir alanda yetenekli hisseden gören varsa yanıma gelsin demişti. Ben öyle dedikten sonra kendisinin yanına gittim ve kendisi beni Meral hocaya yönlendirdi. Bu sayede antrenörüm Meral Şahin'le tanıştım. Spora ilk başladığımda biraz zorlandım. İlk yarışmalarımda yedinci sekizinci sıralarda yer alıyordum. Sonrasında ise geçtiğimiz yıldan itibaren ilk üçe girmeye başladım. Son yarışmalarda ise birinci olmaya başladım. Şu ana kadar altı yarışta ilk üçe girdim, bir yarışta birinci oldum aynı zamanda Balkan Şampiyonası'na katıldım. Balkan Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsilen üçüncü oldum ve bronz madalya kazandım. Ondan sonra bir başka koşuda ise 1:49:07’lik bir derece yaparak Türkiye rekorunu 14 salise ile kaçırdım” ifadelerini kullandı.

“Savaş nedeniyle bırakmak zorunda kaldım”

Suriye’de küçükken de spor yaptığını ama savaş nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını açıklayan Salih, “Eskiden Suriye'de çocukken de ara sıra kros yarışlarına katılıyordum. Orada da birkaç birinciliğim vardı ama malum nedenlerden dolayı dokuzuncu sınıfta sporu bırakmak zorunda kaldım. Sonra buraya gelince devam ettim. Suriye'den gelip Türkiye'de böyle başarıları kazanabilmek çok iyi bir duygu. Yani başta ben bu noktalara gelebileceğini tahmin etmemiştim çünkü hobi olarak başlamıştım ama sonrasında iyi dereceler geldikten sonra motivasyonum artıyor ve daha büyük başarılar kazanmaya çalışıyorum. Şimdi temmuz ayında Dünya Üniversitelerarası Şampiyonası var. Oraya katılıp Türkiye'yi temsilen altın madalya kazanmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Tek sıkıntı ailemin yanımda olmaması”

Türkiye adına yarışmanın kendisini gururlandırdığını ama ailesinin eksikliğini hissettiğini söyleyen Salih, “Şu an burada yaşadığım tek sıkıntı ailemin yanımda olmaması. Ailem şu an Suriye'de Deyrizor’da yaşıyor. Yani ben burada tek kalıyorum tek sıkıntım bu. Geçen sene burada vatandaşlık aldım ve yaklaşık beş yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Ailemle ara sıra görüşebiliyorum. Ben Türkiye adına yarışırken hem duygulanıyorum hem gururlanıyorum ama ailemin de beni izlemesini, görmesini, benimle beraber onların da gururlanmasını istiyorum. Ailemin benim yanımda olmasını, beni canlı olarak izlemelerini istiyorum. Sonuçta burada büyük bir hedefe ulaşmak istiyorum. Ailem yanımda olunca bu daha kolay olacak. Öyle olursa daha hırslı ve daha başarılı bir şekilde çalışabilirim” şeklinde konuştu. Salih Teksöz’ün antrenörü Meral Şahin ise, “Salih’le iki yıl önce antrenmanlara başladık. İlk başta biraz zor oldu onunla çalışmak. Çünkü biraz zaman gerekiyordu, kademe kademe ilerlememiz gerekiyordu. O dönemler Türkçe de bilmiyordu. Sonrasında çalışmalarımızın meyvesini alarak 2019 yılı başlarında Balkan Şampiyonası’da üçüncü olarak Türkiye’yi temsil ettik. Avrupa Salon Şampiyonası’nda yarışma hakkı elde ettik. Şimdi en önemli hedefimiz temmuz ayında İtalya’da yapılacak olan Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlanmak. Kendisi çok iyi çalışıyor ve olimpiyat madalyası alabilecek bir potansiyeli var” dedi.

“Salih’in tek sorunu ailesinden uzak olması”

Salih’in ailesinden ayrı kalmasının onu olumsuz etkileyen tek şey olduğuna değinen Şahin, “Benim gözlemlediğim kadarıyla Salih’in tek sorunu ailesinden uzak olması. Bu durum duygusal anlamda onu yıpratıyor. Yani en azından ailesine kavuşma imkanı sağlanabilirse ben Salih’in çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.