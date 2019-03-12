Türkiye’nin rakibi Moldova’nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir’de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Moldova’nın aday kadrosu açıklandı. Kadroda futbol kariyerini Medipol Başakşehir’de sürdüren Epureanu da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Alexandru Spiridon tarafından belirlenen Moldova’nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alexei Coselev (Fortuna Sittard), Stanislav Namasco (Zeta), Dumitru Celeadnic (Sheriff)

Defans: Veaceslav Posmac, Artiom Rozgoniuc (Sheriff), Dinu Graur, Artur Craciun, Sergiu Platica (Milsami Orhei), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Oleg Reabciuk (Porto), Ion Jardan (FC Petrocub Hince?ti)

Orta Saha: Catalin Carp (Ufa), Eugen Cebotaru (Sibir Novosibirsk), Gheorghe Anton (Sheriff), Artur Ionita (Cagliari), Iaser Turcan (Petrocub Hinceşti), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Constantin Sandu (Speranta Nisporeni), Radu Ginsari (Hapoel Haifa), Eugeniu Cociuc (Sebail)

Forvet: Ion Nicolaescu (Shakhtyor Soligorsk), Vitalie Damascan (Torino), Vladimir Ambros (Petrocub Hinceşti), Nicolae Milinceanu (Chiasso)

Nuri Şahin`den e-Spor kulübü Futbolist`e büyük destek Profesyonel futbol yaşantısının yanında, kariyer planlaması dahilinde aldığı eğitimler ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile de başarılı adımlar atan Nuri Şahin, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının yanına son olarak uluslararası arenalardaki başarılarını da ekleyen eSpor Kulübü Futbolist`e yatırım kararı aldı. İlgili Haberi Oku