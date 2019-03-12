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Tokatspor’un yeni teknik direktörü Oktay Derelioğlu
Spor Toto 2. Lig

Tokatspor’un yeni teknik direktörü Oktay Derelioğlu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu´nu getirdi.

12 Mart 2019 14:53

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, teknik direktörük koltuğuna Oktay Derelioğlu’nun getirildiğini açıkladı.

Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”Kulübümüz Teknik Direktör Koray Palaz ile yapılan görüşmenin ardından sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Koray Palaz ve ekibine katkıları için teşekkür eder bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Kulübümüz Teknik Direktör olarak Oktay Derelioğlu ile anlaşmaya vardı. Yeni teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu’na başarılar dileriz. Takımımız ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Tokatspor teknik direktörlüğüne getirilen Oktay Derelioğlu daha önceden Beşiktaş, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor gibi takımlarda forma giydi. Derelioğlu ayrıca Darıca Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük, Gaziantepspor, Kahramanmaraşspor takımlarında görev yaptı.

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Son güncelleme 15:21 | 12 Mart 2019
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