Süper Lig’de 2. yarının puan durumu! Fenerbahçe ikinci yarıda kaç puan topladı?

Süper Lig’de ilk yarıda hayal kırıklılığı yaşayan takımlar ikinci yarıya büyük umutlarla başlamıştı. Bu sezona kötü sonuçlarla damga vuran Fenerbahçe, transferlerle ikinci yarıda yükselişe geçmeyi umut ediyordu. Peki, Süper Lig’de 2. yarının puan tablosu nasıl şekillendi? Galatasaray mı Başakşehir mi ikinci yarıda lider durumda? Fenerbahçe 2. yarının puan sıralamasında kaçıncı? İşte Süper Lig’de 2. yarının puan durumu…

SÜPER LİG’DE İKİNCİ YARI PUAN DURUMU

1 – Başakşehir – 22 puan (15)

2 – Galatasaray – 20 puan (18)

3 – Çaykur Rizespor – 19 puan (7)

4 – Beşiktaş – 18 puan (15)

5 – Alanyaspor – 16 puan (12)

6 – Kayserispor – 13 puan (9)

7 – Fenerbahçe – 12 puan (8)

8 – Trabzonspor – 11 puan (13)

9 – Ankaragücü – 11 puan (10)

10 – Konyaspor – 10 puan (12)

11 – Sivasspor – 10 puan (9)

12 – Bursaspor – 7 puan (8)

13 – BB Erzurumspor – 6 puan (5)

14 – Göztepe – 5 puan (12)

15 – Yeni Malatyaspor – 5 puan (12)

16 – Antalyaspor – 5 puan (13)

17 – Akhisarspor – 4 puan (5)

18 – Kasımpaşa – 2 puan (15)

(Parantez içinde takımların ligin 1. yarısının ilk 8 haftasında aldığı puanlar belirtilmiştir