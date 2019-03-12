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Süper Lig’de 2. yarının puan durumu! Fenerbahçe ikinci yarıda kaç puan topladı?
Futbol

Süper Lig’de 2. yarının puan durumu! Fenerbahçe ikinci yarıda kaç puan topladı?

Sezonun ilk yarısında hayal kırıklılığı yaşayan Fenerbahçe'de Cocu ve Koeman'ın ardından takımın başına geçen Ersun Yanal, ligin 2. yarısında takımın yükselişe geçeceğine inandığını belirtmişti. İkinci yarıda oynanan 8 maçın ardından Süper Lig 2. yarı puan sıralaması nasıl oldu? Fenerbahçe ikinci yarıda kaç puan topladı? Lider değişti mi? İşte Süper Lig'de 2. yarının puan tablosu...

12 Mart 2019 16:11

Süper Lig’de ilk yarıda hayal kırıklılığı yaşayan takımlar ikinci yarıya büyük umutlarla başlamıştı. Bu sezona kötü sonuçlarla damga vuran Fenerbahçe, transferlerle ikinci yarıda yükselişe geçmeyi umut ediyordu. Peki, Süper Lig’de 2. yarının puan tablosu nasıl şekillendi? Galatasaray mı Başakşehir mi ikinci yarıda lider durumda? Fenerbahçe 2. yarının puan sıralamasında kaçıncı? İşte Süper Lig’de 2. yarının puan durumu…

SÜPER LİG’DE İKİNCİ YARI PUAN DURUMU

1 – Başakşehir – 22 puan (15)

2 – Galatasaray – 20 puan (18)

3 – Çaykur Rizespor – 19 puan (7)

4 – Beşiktaş – 18 puan (15)

5 – Alanyaspor – 16 puan (12)

6 – Kayserispor – 13 puan (9)

7 – Fenerbahçe – 12 puan (8)

8 – Trabzonspor – 11 puan (13)

9 – Ankaragücü – 11 puan (10)

10 – Konyaspor – 10 puan (12)

11 – Sivasspor – 10 puan (9)

12 – Bursaspor – 7 puan (8)

13 – BB Erzurumspor – 6 puan (5)

14 – Göztepe – 5 puan (12)

15 – Yeni Malatyaspor – 5 puan (12)

16 – Antalyaspor – 5 puan (13)

17 – Akhisarspor – 4 puan (5)

18 – Kasımpaşa – 2 puan (15)

(Parantez içinde takımların ligin 1. yarısının ilk 8 haftasında aldığı puanlar belirtilmiştir

Son güncelleme 16:11 | 12 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Konyaspor
16/03/2019 - 13:30
-
Caykur Rizespor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
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