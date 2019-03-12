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Süper Lig maçının gün ve saati değişti
Antalyaspor

Süper Lig maçının gün ve saati değişti

Süper Lig'de Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın hem günü hem de saatinde değişiklik yapıldı.

12 Mart 2019 16:23

Spor Toto Süper Lig’de, daha önce 17 Mart Pazar günü oynanacağı duyurulan Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaması, 16 Mart Cumartesi gününe alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. hafta müsabaka programları fikstür gereği, 17 Mart Pazar günü saat 16.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanması gereken Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılamasının, gün ve saatinin değiştirildiği kaydedildi.

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Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın gün ve saatinin değiştirildiğini belirtilerek, bu maçın 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacağı vurgulandı.

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Son güncelleme 16:23 | 12 Mart 2019
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