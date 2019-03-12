Son dakika… Karius Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etti

Ali GÜLEN /FRANKFURT

Beşiktaş, Konyaspor maçını 3-2 kazanmıştı ama maç sonrasında Şenol Güneş tarafından Loris Karius, basın önünde eleştirilere maruz kalmıştı. ”Motivasyonu eksik, enerjisinde bir problem var. Tolga olsa, onun yerine Tolga’yı kullanırdım” dediği Alman file bekçisinin, Beşiktaş’tan alacaklarını tahsil edemediği için FIFA’ya başvurduğu ortaya çıktı.

7 HANELİ RAKAM İSTİYOR

Alman Bild Gazetesi‘nin ulaştığı bilgilere göre Alman kaleci Loris Karius, 20 Şubat'ta FIFA'ya bir şikayet dilekçesi gönderdi ve Beşiktaş'tan dört aylık maaşını alamadığını belirtti. Liverpool'dan kiralık gelen kalecinin istediği rakamın ise 7 haneli olduğu belirtiliyor.

FIFA'ya giden şikayet dilekçesinde siyah beyazlı kulübe 10 günlük süre verildiği, bu durumun da Beşiktaş'ta büyük bir sıkıntı yarattığı öne sürülüyor.

AVRUPA'DAN MEN CEZASI

Yıllık 5 milyon Euro ücretle kiralanan Karius'un bu şikayetini geri çekmemesi halinde, Beşiktaş'ı puan silme ve Avrupa kupalarından ihraç tehlikeleri bekliyor. Bild Gazetesi, bu durumun Beşiktaş'ı hayli sıkıntıya soktuğunu, kulübün 164 milyon Euro borcu olduğunu da öne sürdü.