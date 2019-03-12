Serge Ibaka ve Marquese Chriss birbirine girdi! NBA’de yumruklar havada uçuştu!

NBA’de dün gece Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında oynanan maçta gergin anlar yaşandı. Üçüncü çeyreğin sona ermesine bir saniye kala Toronto Raptors’ta forma giyen Serge Ibaka ve Cleveland Cavaliers’tan Marquese Chriss yumrukların konuştuğu kavgada birbirine girdi.

Serge Ibaka, kendisine atılan uzun pası rakip pota altında kontrol etmeye çalışırken, Marquese Chriss’in sert savunması ile karşılaştı. Bir türlü kendisini rakibinden kurtaramayan Serge Ibaka, dengesini de kaybederek yere düştü. Marquese Chriss, oyun dışına çıkan topu almaya giderken, Serge Ibaka sinirli bir şekilde ayağa kalktı. Rakibinin boğazına sarılan Serge Ibaka, Marquese Chriss’in potaya doğru itmeye başladı. Serge Ibaka’nın kendisine saldırmasına karşılık veren Marquese Chriss de rakibini itmeye başladı.

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Sinirlerine hakim olamayan iki yıldız, itiş kakışın ardından birbirlerine yumruk atmaya başladılar. Diğer oyuncuların ve hakemlerin araya girmesi ile güçlükle sakinleştirilen Serge Ibaka ve Marquese Chriss, hakem tarafından oyundan ihraç edildi. Serge Ibaka ve Marquese Chriss, daha sonra sakin bir şekilde soyunma odalarına doğru yöneldi. İkili arasındaki gerilim, ikinci çeyrekte Marquese Chriss’in Serge Ibaka’ya bir ribaund pozisyonunda yaptığı sert faul ile başlamıştı. Serge Ibaka, pozisyon sonrası parkeye sert bir şekilde vurarak tepkisini göstermişti.

Karşılaşmayı Cleveland Cavaliers 126-101 galip tamamladı.

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