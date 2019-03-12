SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: THY'den Boeing kararı! Yere indirildiler
Şampiyon güreşçi Kerem Kamal’a coşkulu karşılama
Diğer Sporlar

Şampiyon güreşçi Kerem Kamal’a coşkulu karşılama

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı.

12 Mart 2019 17:21

Grekoromen stil 60 kiloda şampiyon olan ve memleketine gelerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden milli sporcuya, davullu zurnalı karşılama yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yetenek taramalarından keşfettikleri Kerem Kamal’ın başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Kerem’den olimpiyat şampiyonluğu da beklediklerini aktaran Öztürk, “Kerem kardeşimiz, yıllar önce Avni Gemicioğlu Ortaokulunda müdürlüğümüzün yetenek taramasından çıktı. O günden sonra defalarca Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etti. İnşallah olimpiyatlarda da ismini duyurup şampiyon olmasını istiyoruz. Büyük organizasyonda Türk bayrağımızı dalgalandırmasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Milli sporcu Kerem Kamal da kariyerinde 5’inci Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini, bundan sonra büyükler dünya şampiyonasında dereceye girip olimpiyat vizesi almak istediğini belirterek, şunları kaydetti: “Antrenörüm Süleyman hocamla birlikte çıktığımız her arenada en iyi sonucu alıp, olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ekim ayında yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası’nda öncelikli olarak ilk 6’ya girip olimpiyat vizesi almak için mücadele edeceğim.”

Son güncelleme 17:22 | 12 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Konyaspor
16/03/2019 - 13:30
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
TÜMÜNÜ GÖR