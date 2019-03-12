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Paraguay futboluna damga vuran skandal!
Dünyadan Futbol

Paraguay futboluna damga vuran skandal!

Paraguay ekibi Libertad de Paraguay, Kolombiyalı teknik direktörü Leonel Alvarez'in görevine son verdiğini duyurdu. Kararın arkasındaki gerekçenin ise 51 yaşındaki teknik adamın takımın yıldız ismi Edgar Benitez'in eşi Patty Gonzalez ile cinsel ilişkiye girmesi olduğu konuşuluyor.

12 Mart 2019 07:54

Paraguay ekibi Libertad de Paraguay, Kolombiyalı teknik direktörü Leonel Alvarez’in görevine son verildiğini duyurdu. Kulübün avukatı Gerardo Acosta tarafından yapılan açıklamada Alvarez’in görevini ihmal ettiği için takımdan gönderildiği ifade edildi.

Paraguay basınında çıkan haberlerde ise kararın asıl sebebinin 51 yaşındaki teknik adamın takımın yıldız futbolcularından Edgar Benitez’in model eşi Patty Gonzalez ile cinsel ilişkiye girmesi olduğu iddia edildi.

Seksi model, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların tamamı ile yalan olduğunu söylerken “Bizim, olanlarla bir alakamız yok. Kulüp yetkililerinin bu konuyu açıklığa kavuşturacağını umuyorum.” sözlerini kullandı.

Alvarez’den henüz şok iddialarla ilgili bir açıklama gelmezken yardımcısı Ruben Dario Bedoya ise basın mensuplarına şunları söyledi: “Sabah 7.30’da antrenmana geldik ama içeri girmemize izin verilmedi. Bu, profesyonelliğe yakışmadığı gibi bizleri de şoke eden bir tavır oldu. Eğer bir karar alınmışsa ayrılan kişi, içeri girmesine ve kendisine ait şeyleri almasına izin verilmeli. Yapılanlar saygısızlık.”

Cardozo da Alvarez’in sevgilisiyle birlikte olmuş!

Trabzonspor’un eski golcüsü Oscar Cardozo’nun adı da Paraguay’daki büyük bir seks skandalına karıştı.

Paraguay’da yayınlanan Teleshow isimli televizyon programında ise Fırtına’nın eski golcüsünün de hocası Alvarez’in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Johanna Garcia ile cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü

Konu ile ilgili Libertad kulübünde soruşturma sürüyor.

Son güncelleme 07:58 | 12 Mart 2019
Leonel Alvarez Oscar Cardozo paraguay
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