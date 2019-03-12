Mido’nun yeni halini görenler şaşkına dönüyor!

Mido özellikle yaptığı paylaşımlarda kendisine gelen tepkiler sonrasında sürpriz bir karar verdi. Tecrübeli isim sıkı bir spor ve diyet programı uygulayarak bir senede tam 50 kilo vermeyi başardı.

Verdiği kilolar sonrasında fit bir görntüye kavuşan Mido paylaştığı bir fotoğrafta, “Hedef belirle, plan yap, peşini bırakma ve sonuçlar sonunda ortaya çıkacaktır. En önemlisi de kendine inan.” notuyla paylaştı.

36 yaşındaki Mido şu an Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda Mekka takımını çalıştırıyor.

Futbolculuk kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Mido, Ajax, Celta Vigo, Marsilya, Roma, Tottenham, West Ham ve Middlesbrough gibi ekipler için mücadele etti.

Nuri Şahin`den e-Spor kulübü Futbolist`e büyük destek Profesyonel futbol yaşantısının yanında, kariyer planlaması dahilinde aldığı eğitimler ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile de başarılı adımlar atan Nuri Şahin, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının yanına son olarak uluslararası arenalardaki başarılarını da ekleyen eSpor Kulübü Futbolist`e yatırım kararı aldı. İlgili Haberi Oku