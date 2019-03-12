SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: THY'den Boeing kararı! Yere indirildiler
Mido’nun yeni halini görenler şaşkına dönüyor!
Dünyadan Futbol

Mido’nun yeni halini görenler şaşkına dönüyor!

Mısırlı eski futbolcu Mido son zamanlarda aldığı kilolarla herkesi şaşırtmıştı. Mısırlı futbolcunun değişimini görenler adeta şaşkına döndü.

SKOR DIŞ HABER 12 Mart 2019 17:07

Mido özellikle yaptığı paylaşımlarda kendisine gelen tepkiler sonrasında sürpriz bir karar verdi. Tecrübeli isim sıkı bir spor ve diyet programı uygulayarak bir senede tam 50 kilo vermeyi başardı.

Verdiği kilolar sonrasında fit bir görntüye kavuşan Mido paylaştığı bir fotoğrafta, “Hedef belirle, plan yap, peşini bırakma ve sonuçlar sonunda ortaya çıkacaktır. En önemlisi de kendine inan.” notuyla paylaştı.

36 yaşındaki Mido şu an Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda Mekka takımını çalıştırıyor.

Futbolculuk kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Mido, Ajax, Celta Vigo, Marsilya, Roma, Tottenham, West Ham ve Middlesbrough gibi ekipler için mücadele etti.

12 Mart 2019 Nuri Şahin`den e-Spor kulübü Futbolist`e büyük destek Profesyonel futbol yaşantısının yanında, kariyer planlaması dahilinde aldığı eğitimler ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile de başarılı adımlar atan Nuri Şahin, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının yanına son olarak uluslararası arenalardaki başarılarını da ekleyen eSpor Kulübü Futbolist`e yatırım kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:14 | 12 Mart 2019
ajax mido roma Tottenham
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Konyaspor
16/03/2019 - 13:30
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
TÜMÜNÜ GÖR