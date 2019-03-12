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Mehmet Yiğiner: Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz
MKE Ankaragücü

Mehmet Yiğiner: Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile yaptıkları maçta çok istemelerine rağmen 3 puanı alamadıklarını ancak tüm taraftarları kazandıklarına inandığını söyledi.  Karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan başkan Yiğiner, "Bursaspor maçını kazanmayı çok istememize rağmen karşılaşma golsüz sona erdi ancak dostluk kazandı." dedi.

12 Mart 2019 10:22

Üç puan için sahaya çıktıklarını anlatan Yiğiner, şöyle konuştu: “Antalya deplasmanı dönüşü genç kardeşlerimizi kaybetmiş olmamız statta farklı bir hava oluşturdu. Antrenman yapıyor gibiydik. Taraftarlar sessizdi. Dolayısıyla bu ortamdan maç da etkilendi. Psikolojik olarak bizler de etkilendik. İkinci yarı maça biraz hareket geldi. Birçok kulüp taraftarı bu anlamlı maça geldi. Bizleri yalnız bırakmadı. Güzel bir dostluk ortamı vardı. Tüm taraftarları kazandığımıza inanıyorum.”  Yiğiner, ligde 17 Mart Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puanalıp düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

MKEK’den beklenti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini, bu süreci Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) desteğiyle aşacaklarına inandığını aktardı.  “Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun logosunu gururla göğsümüzde taşıyoruz.” diyen Yiğiner, “Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. MKEK en büyük destekçilerimizden. Et ve tırnak gibiyiz. Bu zorlu süreci onların desteğiyle aşacağız. Takımın bu zorlu günleri geride bırakması için hep beraber mücadele edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 10:22 | 12 Mart 2019
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1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
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