Manchester City Schalke 04 canlı izle! CANLI YAYIN: Schalke deplasmanda sürpriz peşinde

Şampiyonlar Ligi’nde rövanş heyecanı devam ediyor. İlk maçta rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Manchester City Schalke 04’ü bu kez evinde ağırlıyor. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan City karşısında Alman ekibinin neler yapacağı merak konusu iken, Schalke Manchester City maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar maçın başlamasına az süre kala canlı yayın linki arıyor. Seyir zevki üst düzey olması beklenen karşılaşmayı izlemek isteyenler haberimizin içerisinde Schalke Manchester City canlı izle bağlantısı yer alıyor.

MANCHESTER CİTY SCHALKE CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY SCHALKE İLK 11

Manchester City: Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, İlkay, David Silva, Sterling, Bernardo Silva, Sane, Aguero

Schalke: