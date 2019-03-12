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Manchester City Schalke 04 canlı izle! CANLI YAYIN: Schalke deplasmanda sürpriz peşinde
Şampiyonlar Ligi

Manchester City Schalke 04 canlı izle! CANLI YAYIN: Schalke deplasmanda sürpriz peşinde

Manchester City Schalke rövanş maçında İngiltere'de karşı karşıya geliyor. İlk maçta Manchester City'nin 3-2 üstünlüğü ile bitmiş, bu kez Schalke Manchester City güçlü rakibi karşısında kazanarak tur atlamak istiyot. Manchester City ise kötü bir sürpriz ile karşılamamak için kazanmanın hesabını yapıyor. İşte Manchester City Schalke 04 maçına dair tüm detaylar ve canlı yayın linki...

12 Mart 2019 22:17

Şampiyonlar Ligi’nde rövanş heyecanı devam ediyor. İlk maçta rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Manchester City Schalke 04’ü bu kez evinde ağırlıyor. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan City karşısında Alman ekibinin neler yapacağı merak konusu iken, Schalke Manchester City maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar maçın başlamasına az süre kala canlı yayın linki arıyor. Seyir zevki üst düzey olması beklenen karşılaşmayı izlemek isteyenler haberimizin içerisinde Schalke Manchester City canlı izle bağlantısı yer alıyor.

MANCHESTER CİTY SCHALKE CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY SCHALKE İLK 11

Manchester City: Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, İlkay, David Silva, Sterling, Bernardo Silva, Sane, Aguero

Schalke:

Son güncelleme 22:17 | 12 Mart 2019
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25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
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25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
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