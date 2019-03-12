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Lionel Messi: “Şampiyonlar Ligi’ni istiyorum!”
Şampiyonlar Ligi

Lionel Messi: “Şampiyonlar Ligi’ni istiyorum!”

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ''O güzel Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kaldırmak istiyorum'' dedi.

12 Mart 2019 21:15

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Camp Nou’da Olympique Lyon’u ağırlayacak olan Barcelona’da Lionel Messi, açıklamalarda bulundu.

“YENİDEN O KUPAYI İSTİYORUM”

Daha önce 2006, 2009, 2011 ve 2015 yıllarında kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupasını tekrar kaldırmak istediğini belirten Messi, “O güzel Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kaldırmak istiyorum. Herkes, bu kupayı kazanmak istiyor. Çünkü daha kalıcı, daha ışıltılı.” dedi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE MAÇLAR SPOT IŞIKLARI ALTINDA”

Şampiyonlar Ligi maçlarına özel olarak odaklandığını açıklayan Arjantinli süperstar, “Şampiyonlar Ligi’nde tüm maçlar, spot ışıkları altında. Bu nedenle, Şampiyonlar Ligi’ne özel olarak odaklanmış durumdayız.” ifadelerini kullandı

Son güncelleme 21:15 | 12 Mart 2019
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