Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde örnek davranış!

Ataşehir Belediye Spor sahasında KDZ. Ereğli Belediye Spor arasında oynanan Kadınlar 1. Futbol Ligi 13. hafta karşılaşmasında çok ilginç bir olay yaşandı. Birgün’den Kadir İncesu’nun haberine göre İlk yarının sonlarına doğru Ataşehir Belediye Spor sol kanat oyuncusu İlayda'nın ikili bir mücadele sırasında ayağının yüzüne gelmesiyle KDZ. Ereğli Belediye Spor'un defans oyuncusu Kezban'ın burnu kırıldı. Kezban'a ilk müdahale saha içerisinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ataşehir Belediye Spor Teknik direktörü Taner Öner de ilk müdahaleyle ilgili bilgileri aldıktan sonra, ambulansın gecikebileceği düşüncesiyle stat dışındaki aracını hemen çıkış kapısına getirdi.
İlk müdahalesi sahada yapılan Kezban ve bir yöneticiyi Ataşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Taner Öner kendi aracıyla hastaneye götürdü. Genç oyuncuya gerekli müdahaleler yapılana kadar hastanede bekleyen Taner Öner, maçın son 5 dakikasında yeniden takımın başına dönebildi.
Ataşehir Belediye Spor’a galibiyeti getiren gol uzatma dakikalarında Tuğba Babacan’dan geldi. Sahadan 1-0 galip ayrılan Ataşehirli futbolcular sevinçlerini hocaları Taner Öner ile paylaştı.
Ataşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Taner Öner maç sonu yaptığı değerlendirmede, maçı kazanmalarının o kadar da önemli olmadığını, sağlığın her şeyden çok daha değerli olduğunu söyledi.