CANLI | Juventus Atletico Madrid maçı 2-0 (ikinci yarı oynanıyor)

Juventus Atletico Madrid maçı ile tüm dünya ekranlara kilitlendi… Cristiano Ronaldo, Dybala, Griezmann gibi yıldız isimlerin sahne alacağı Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en heyecanlı maçında Juventus evinde Atletico Madrid’i ağırlıyor. İtalya Serie A’da açık ara liderliğini sürdüren Juventus, Devler Ligi’nde ilk maçta 2-0 kaybettiği Atletico Madrid’i rövanşta eleyerek çeyrek finalist olmak istiyor. Juventus Atletico Madrid maçının canlı yayını ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

MAÇTAN DAKİKALAR…

GOOOOL! 49.dakikada Ronaldo farkı 2’ye çıkardı.

47.dakikada Ronaldo’nun ortasında Mandzukic’ten önce savunma topu uzaklaştırdı.

45.dakikada Atletico Madrid’de Morata çok önemli bir pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda topu dışarı yolladı.

GOOOL! 26.dakika Juventus Ronaldo’nun golüyle 1-0 öne geçti

24.dakikada Griezmann’ın uzaktan şık vuruşunu kaleci Szczesny güçlükle çeldi ancak öncesinde ofsayt bayrağı kalktı. 4.dakikada Juventus, Chiellini ile golü buldu! Hakem, kaleci Oblak’a faul yapıldığı gerekçesiyle golü vermedi.

İŞTE İLK 11’LER:

Juventus: Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Emre Can, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Juanfran, Rodrigo, Saul, Koke, Lemar, Griezmann, Morata

JUVENTUS ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu’nda oynanacak Juventus Atletico Madrid maçı Türkiye saati ile 23.00’te başladı. BeinSports HD 1 ve Beinsports Max HD 1 kanallarından naklen yayınlanan dev maçı SKOR farkıyla dakika dakika takip edebilirsiniz.

JUVENTUS’TAN 5.5 MİLYON EURO’LUK REKOR

Juventus, Atletico Madrid karşılaşmasından 5,5 milyon Euro ile rekor gelir elde ederek rekor kırdıklarını açıkladı.

JUVENTUS ATLETİCO MADRİD MAÇININ NOTLARI

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı evinde 2-0 kazanan takımların %81’i ikinci maçların ardından bir üst tura çıkmayı başardı (16 takımın 13’ü). Buna karşın elenen üç takımın tamamı, bu şartlar altında oynanan son dört eşleşmede ortaya çıktı.

Atletico Madrid, Juventus’un Şampiyonlar Ligi tarihinde maç kazanamadan (1B 2M) ve gol atamadan (31 şut, 0 gol) en fazla karşı karşıya geldiği rakibi.

Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde İtalyan takımlarıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi (5G 2B) ve bu yedi maçta kalesinde sadece bir gol gördü (Mart 2014’te, Milan formasıyla Kaka gol atmıştı).

Şampiyonlar Ligi’ndeki son iki maçını kaybeden Juventus, tarihinde bu turnuvada art arda üç maçtan yenik ayrılmadı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında deplasmanda oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanabildi (2B 5M – Şubat 2017’de Bayer Leverkusen’i 4-2 yendiler).