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İsviçreli model Liza Brito’dan Neymar itirafları!
Fransa Ligue 1

İsviçreli model Liza Brito’dan Neymar itirafları!

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile Paris'te bir gece geçirdiğini söyledi ve detaylarını paylaştı. İsviçreli model "Neymar ile bir kez daha buluşmak isterim." ifadelerini kullandı.

12 Mart 2019 08:40

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile Paris’te bir gece geçirdiğini itiraf ederek gece ile ilgili detayları anlattı.

“NEYMAR İLE BİR KEZ DAHA BULUŞMAK İSTERİM”

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile bir gece geçirdiğinin söyleyerek, “Evet, Neymarla bir gece geçirdim. Arkadaşlarımla Paris’teydim. Sonra Neymar’ın en yakın kankası bizi çağırdı ve bir otele davet etti. Çok eğlendik. Birbirimizle çok uyumluyduk ve dövmelerimiz üzerine de konuştuk. Neymar ile bir kez daha buluşmak isterim.” ifadelerini kullandı.

Zürih doğumlu güzel Liza Brito yaptıüı bu açıklamaların ardından Brezilya’da gündem olan 20 yaşındaki güzelin takipçi sayısı bir anda 6 kat arttı.

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Son güncelleme 08:48 | 12 Mart 2019
fransa Liza Brito neymar paris
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