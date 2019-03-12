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İstanbulspor’da ilk hedef Yalçın Koşukavak
TFF 1.Lig

İstanbulspor’da ilk hedef Yalçın Koşukavak

Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor'da rota Yalçın Koşukavak'a döndü. Sarı-siyahlı yönetim, eski çalıştırıcısı ile yapacağı görüşmeden olumlu bir sonuç çıktığı takdirde deneyimli antrenörü yeniden takımın başına getirecek.

12 Mart 2019 16:07

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında iç sahada Altınordu’ya karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından Tekke, yönetime istifasını sunarak takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Bunun sonucunda da İstanbulspor yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine gitti. 41 yaşındaki teknik adam yönetiminde ligde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 13. sırada bulunan İstanbulspor’da yeni teknik direktör çalışmaları da vakit geçmeden başladı.

Boğalar’da ilk alternatif ise takımın eski hocası Yalçın Koşukavak. 2015-2018 yılları arasında İstanbulspor’un başında bulunan ve 114 maçta 59 galibiyet, 25 beraberlik, 30 mağlubiyet alan Koşukavak, geçtiğimiz sezon başında buradaki görevinden ayrılarak Gazişehir Gaziantep ile anlaşmıştı. Ancak orada istediği başarıyı yakalayamayan 46 yaşındaki antrenör, 8 maça çıktığı Antep temsilcisi ile yollarını ayırdı. Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Yalçın Koşukavak’ın, İstanbulspor camiasına yakın olması ve takımı iyi tanıması da rotanın kendisine yönelmesindeki en büyük etken olarak görülüyor.

12 Mart 2019 İstanbulspor`da Fatih Tekke dönemi sona erdi! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolları ayırma kararı aldı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:07 | 12 Mart 2019
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