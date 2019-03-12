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Hollandalı Louis van Gaal’den flaş karar! Kariyerine son verdi…
Dünyadan Futbol

Hollandalı Louis van Gaal’den flaş karar! Kariyerine son verdi…

Hollandalı efsane teknik adam Louis van Gaal futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 67 yaşındaki teknik adam son olarak Manchester United'ı çalıştırmıştı.

SKOR DIŞ HABER 12 Mart 2019 15:16

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Hollandalı teknik adam Louis van Gaal, futboldaki profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

1995’te Ajax’la Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan, 1997-98 ve 1998-99 sezonlarında Barcelona’yı La Liga şampiyonu, 2009-2010’da Bayern Münih’i Bundesliga şampiyonu yapan 67 yaşındaki teknik adam son olarak Manchester United’da görev yaptı.

2014-2016 yılları arasında İngiliz devinde görev yapan van Gaal, 2015-16 sezonunda FA Cup şampiyonluğunu tattı. Görev yaptığı takımlarda sayısız başarı yakalayan van Gaal, Hollanda’da katıldığı bir televizyon programında kariyerini noktaladığını açıkladı.

VTBL’ye konuşan efsane isim, “Eşim Truus 22 yıl önce benim için işini bıraktı ve nereye gittiysem benimle birlikte oldu. Ona 55 yaşımda antrenörlüğü bırakacağımı söylemiştim ama 65’e kadar beklemek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Eredivisie, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, Intercontinental Kupası, Hollanda Kupuası, Copa del Rey, gibi turnuvalarda şampiyonluklar yaşayan van Gaal, 2014 Dünya Kupası’nda ise ülkesi Hollanda’yı üçüncülüğe taşımıştı.

Van Gaal’in açıklamasından sonra eski futbolcusu Marcus Rashford Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hollandalı efsaneye teşekkürlerini iletti.

Son güncelleme 15:16 | 12 Mart 2019
Louis van Gaal
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