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Her şey bir selfie isteğiyle başladı… Connor McGregor tutuklandı!
Diğer Sporlar

Her şey bir selfie isteğiyle başladı… Connor McGregor tutuklandı!

İrlandalı ünlü boksör Conor McGregor, fotoğrafını çekmek isteyen hayranının telefonunu parçaladığı ve çaldığı gerekçesiyle hırsızlık suçundan tutuklandı.

SKOR DIŞ HABER 12 Mart 2019 13:02

Yerel polisin raporuna göre akşam üzeri Florida’nın Miami Fontainebleau sahilinden ayrılan McGregor ile 22 yaşındaki bir hayranı fotoğraf çekilmek istedi. Ünlü boksör, telefonu alıp yere fırlattı. Ardından telefonu tekmeledi ve parçaladı. Bu da yetmezmiş gibi telefonu yerden alıp olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra kendi evinde polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Hayranın telefonunun fiyatının 1000 dolar (yaklaşık 5 bin 500 TL) olduğu kaydedildi.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde 12 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakılan McGregor, sosyal medya üzerinden olayla ilgili paylaşımda bulundu: “Sabır bir erdemdir ve ben bunun üzerinde çalışıyorum. Bütün hayranlarımı seviyorum. Hepinize teşekkür ederim.”

Geçen sene mahkeme tarafından öfke yönetimi dersleri alması emri verilen boksöre UFC sporcularının olduğu bir otobüse saldırıda bulunduğu için 5 gün kamu hizmeti cezası verilmişti.

Tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluğu bulunan McGregor Ekim ayında Khabib Nurmagomedov ile maça çıkmış ve kaybetmişti. Yenilgiden sonra rakibiyle kavga ettiği gerekçesiyle UFC’den uzaklaştırılmıştı. Olayların ardından UFC’ye geri dönmek isteyen boksörün Florida’da antrenman yapmak için bulunduğu kaydedildi.

Son güncelleme 14:43 | 12 Mart 2019
boks Connor McGregor ufc
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