Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne 30 gün sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların son golünü Senegalli forveti Mbaye Diagne’den geldi. Müsabakanın 90+4. dakikada rakip fileleri havalandıran Diagne, maçın skorunu belirledi.

Devre arasında Kasımpaşa’dan transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Son golünü 10 Şubat tarihinde Tranzonspor’a karşı atan Diagne, 5 maç sonra seyircisi önünde gol sevinci yaşadı. Ligde ise 22. golünü atan Diagne bu alanda zirvede bulunuyor.

Sarı-kırmızılı taraftarla maç boyunca tezahüratlarla Mbaye Diagne destek olurken, başarılı futbolcu da müsabaka sonrasında taraftara 3’lü çektirdi. Mbaye Diagne: `Buraya gol atmak için geldim` Galatasaray`ın Antalyaspor`u 5-0 yendiği maçta uzun bir aradan sonra golle tanışan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku