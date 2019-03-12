SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: THY'den Boeing kararı! Yere indirildiler
Feyenoord, Orkun Kökçü’nün sözleşmesini uzatma kararı aldı!
Dünyadan Futbol

Feyenoord, Orkun Kökçü’nün sözleşmesini uzatma kararı aldı!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, Türk asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 12 Mart 2019 16:51

Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord’da forma giyen ve Türkiye’deki devlerin radarındaki Orkun Kökçü, Hollanda ekibiyle yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Feyenoord altyapısında yetişen ve bu sezon A takımla antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, FC Emmen karşılaşmasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Oyun görüşü ve tehlikeli paslarıyla öne çıkan Orkun Kökçü’yü elinden kaçırmak istemeyen Hollanda ekibi, genç futbolcunun 2020’de sona erecek olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatma kararı aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Orkun Kökçü ile yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı belirtildi.

12 Mart 2019 Real Madrid`den Zinedine Zidane`a çılgın transfer bütçesi! Real Madrid`de 2,5 yıllık ilk döneminde kazandığı 9 kupayla kulüp tarihinin en başarılı ikinci teknik adamı olan Zidane için transfere büyük bir bütçe ayrılması bekleniyor İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:54 | 12 Mart 2019
feyenoord Orkun Kökçü
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
Konyaspor
16/03/2019 - 13:30
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
TÜMÜNÜ GÖR