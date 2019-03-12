Feyenoord, Orkun Kökçü’nün sözleşmesini uzatma kararı aldı!

Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord’da forma giyen ve Türkiye’deki devlerin radarındaki Orkun Kökçü, Hollanda ekibiyle yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Feyenoord altyapısında yetişen ve bu sezon A takımla antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, FC Emmen karşılaşmasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Oyun görüşü ve tehlikeli paslarıyla öne çıkan Orkun Kökçü’yü elinden kaçırmak istemeyen Hollanda ekibi, genç futbolcunun 2020’de sona erecek olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatma kararı aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Orkun Kökçü ile yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Orkun Kökcü #Feyenoord Principeakkoord: tot — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 12 Mart 2019

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