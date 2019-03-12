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Fernando Muslera rüzgarı! Şampiyonluk modunu açtı…
Galatasaray

Fernando Muslera rüzgarı! Şampiyonluk modunu açtı…

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, son haftalardaki başarılı kurtarışlarıyla ligin sonu yaklaşırken takımını sırtlayan isim olurken Antalyaspor maçındaki performansı alkış topladı. Toplamda 7 kurtarışa imza atan Muslera, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçını oynarken Antalyaspor'un yakaladığı net fırsatlarda geçit vermedi.

12 Mart 2019 07:27

Süper Lig’in 25. haftasında Antalyaspor’u ağırlayan Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera’nın performansı gecenin konusu oldu. Maç boyunca 7 kurtarış yapan ve bu sezonki en fazla kurtarış yaptığı maçı oynayan Muslera rekor kırmış oldu.

Sezon başından bu yana istikrarsız bir görüntü sergileyen tecrübeli kaleci, eleştiri oklarının hedefi olurken son maçlarda yükselen grafiği ile takımının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Antalyaspor ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla takımını adeta ipten alan Uruguaylı kaleci, kendisini eleştirenlere sahada yanıt vermiş oldu.

Antalyaspor’un 14 şut denemesinden 7’si kaleyi tutarken Uruguaylı kaleci hepsini kurtarmayı başardı. Konuk ekibin bir topu da direkten döndü.

MÜTHİŞ BİR REFLEKS

Antalyaspor maçının ilk yarısında kullanılan bir korner sırasında Bahadır Öztürk’ün yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu müthiş bir refleksle kurtaran Muslera rakibine beraberlik golünü bulma şansını vermedi.

GOLÜ KURTARDI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 62. dakikasında Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü sürerken konuk ekip Antalyaspor bir korner daha kazandı. Ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Doğukan’ın kafası direkten döndü.

Pozisyonun devamında Diego’nun ceza sahası ön çizgisinden volesini ise Uruguaylı file bekçisi harika uzanıp kornere tokatladı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Galatasaray ikinci golü atarak rahat bir nefes alırken öncesinde Muslera’nın yaptığı kurtarışlar takımına hayat vermiş oldu.

YİNE GEÇİT VERMEDİ

Dakika 80’i gösterirken sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Özkan’ın sert şutunu Muslera yine harika bir refleksle tokatlayarak kornere gönderdi.

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25 12 44
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25 11 40
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