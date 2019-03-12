Denizlispor umudunu kaybetmiyor

Altay’ı yenen Gençlerbirliği’nin averajla önünde liderlik koltuğunu koruyan yeşil-siyahlılarda İldiz, “Mücadeleden memnunum. Elbette kazanmak isterdik ama olmadı. Gençlerbirliği ile 51 puana sahibiz, çekişmeli bir lig izliyoruz. En azından ilk sırayı kaybetmemek önemliydi. Biz bu mücadelemizi devam ettireceğiz ve sezon sonunu da lider bitireceğiz” diye konuştu.

Ümraniyespor karşısında ilk yarıda istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını ifade eden İldiz, “İkinci devre ise Denizlispor gibi oynadık. Son saniyeye kadar oyuncularım galibiyeti kovaladı. Kaçırdığımız fırsatlar, direkten dönen topumuz oldu. Biz takım olarak saha içi ve dışındaki birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Diğer takımlar gibi çok geniş kadromuz yok. Bu tip karşılaşmalarda kaybetmemek de güzel. Artık 9 finalimiz kaldı. Dikkatli olup, hedefe ulaşacağız” yorumunu yaptı.

Bu hafta Afjet Afyonspor’a konuk olacak Ege ekibinde sarı kart gören defans oyuncusu Alperen cezalı duruma düştü.

Kadınlar 1. Futbol Ligi`nde örnek davranış! Kadınlar 1. Futbol Ligi 13. hafta karşılaşmasında Ataşehir Belediye Spor sahasında KDZ. Ereğli Belediye Spor'u ağırladı.Karşılaşmada örnek olacak bir olay yaşandı. Burnu kırılan futbolcuyu rakip takımın teknik direktör kendi arabasıyla hastaneye taşıdı. İlgili Haberi Oku