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Denizlispor umudunu kaybetmiyor
TFF 1.Lig

Denizlispor umudunu kaybetmiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor'la golsüz berabere kalıp rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını kaçıran lider Denizlispor sahayı üzgün terk etse de teknik direktör Yücel İldiz umutlu konuştu. 

12 Mart 2019 12:29

Altay’ı yenen Gençlerbirliği’nin averajla önünde liderlik koltuğunu koruyan yeşil-siyahlılarda İldiz, “Mücadeleden memnunum. Elbette kazanmak isterdik ama olmadı. Gençlerbirliği ile 51 puana sahibiz, çekişmeli bir lig izliyoruz. En azından ilk sırayı kaybetmemek önemliydi. Biz bu mücadelemizi devam ettireceğiz ve sezon sonunu da lider bitireceğiz” diye konuştu.

Ümraniyespor karşısında ilk yarıda istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını ifade eden İldiz, “İkinci devre ise Denizlispor gibi oynadık. Son saniyeye kadar oyuncularım galibiyeti kovaladı. Kaçırdığımız fırsatlar, direkten dönen topumuz oldu. Biz takım olarak saha içi ve dışındaki birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Diğer takımlar gibi çok geniş kadromuz yok. Bu tip karşılaşmalarda kaybetmemek de güzel. Artık 9 finalimiz kaldı. Dikkatli olup, hedefe ulaşacağız” yorumunu yaptı.

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Son güncelleme 12:29 | 12 Mart 2019
alt ligler denizlispor Spor Toto 1. Lig Yücel İldiz
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