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Bucaspor’un genç yıldızı
Spor Toto 3. Lig

Bucaspor’un genç yıldızı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 9 günde oynadığı Kocaelispor, Bayburt İl Özel İdare ve Yeni Çorumspor maçlarını kazanarak kümede kalma yolunda dev bir adım atan Bucaspor'da genç orta saha oyuncusu İsa Güler takımın yıldızı oldu.

12 Mart 2019 12:34

Teknik Direktör Levent Eriş’in göreve gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen 20 yaşındaki futbolcu 2-1 kazanılan Kocaelispor maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ardından lider Bayburt İl Özel İdare deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen sarı-lacivertlilerde İsa takımını 2-1 öne geçiren golü atarak arkadaşlarını ateşledi.

Son Yeni Çorumspor karşılaşmasının 70. dakikasında bu kez penaltıdan fileleri sarsan İsa, 2-1 galip gelinen müsabakada da galibiyeti getiren isim oldu. Bucaspor’un altyapısından yetişip 2017 yılında profesyonel olan İsa, bu sezon toplam 6. golüne imza attı. Takımın en skorer ismi olan oyuncu gösterdiği performansla gelecek vaad etti. Teknik Direktör Levent Eniş, takımdaki herkesin inanılmaz bir mücadele örneği gösterdiğini söyledi. Bucaspor’un çok önemli bir vitrin olduğunu dile getiren Eriş, “Çocuklarımız formanın hakkını veriyor, vermeye devam edecek. Sezon sonu kümede kalan taraf olacağız” dedi.

12 Mart 2019 Denizlispor umudunu kaybetmiyor Spor Toto 1`inci Lig`de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor`la golsüz berabere kalıp rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını kaçıran lider Denizlispor sahayı üzgün terk etse de teknik direktör Yücel İldiz umutlu konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:34 | 12 Mart 2019
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