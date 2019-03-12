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Beşiktaş Göztepe maçının bilet fiyatları belli oldu
Göztepe

Beşiktaş Göztepe maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında...

12 Mart 2019 17:15

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe’yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. Bilet fiyatları 90 TL ile 800 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

12 Mart 2019 Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: `Niye bu tiyatroyu oynuyoruz? Bıktık, usandık yeter` Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor`un başkanı Hilmi Kulluk, kulübün resmi sitesinden yayınladığı bir yazı ile hakem hatalarına tepki gösterdi İlgili Haberi Oku

Atiker Konyaspor’u son dakika golüyle sahasında 3-2 yenerek kayıp yaşamayan Beşiktaş, bu hafta da taraftarı önünde boy gösterecek. İzmir ekibi Göztepe’yi ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı.

Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL

2. Kategori: 225TL

3. Kategori: 205TL

4. Kategori: 195TL

5. Kategori: 165TL

6. Kategori: 150TL

7. Kategori: 100TL

8. Kategori: 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL

Son güncelleme 17:17 | 12 Mart 2019
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