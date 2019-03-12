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Altınordu deplasmana hazırlanıyor
TFF 1.Lig

Altınordu deplasmana hazırlanıyor

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek Play-Off yarışına tutunan Altınordu'da teknik ekip futbolcuları Eskişehirspor deplasmanına hazırlıyor.

12 Mart 2019 12:41

Kurmaylar, Cuma günü küme düşme hattında yer alan Eskişehirspor’a konuk olacak kırmızı-lacivertli takımın taraftar baskısından olumsuz etkilenmesini istemiyor. Rakip taraftar baskısının yoğun olduğu Denizlispor ve Adana Demirspor maçlarını kaybettiklerini belirten yöneticiler, “Futbolcuların soğukkanlı oynaması için teknik ekip gerekli çalışmaları yapıyor” diye konuştu.

12 Mart 2019 Kadınlar 1. Futbol Ligi`nde örnek davranış! Kadınlar 1. Futbol Ligi 13. hafta karşılaşmasında Ataşehir Belediye Spor sahasında KDZ. Ereğli Belediye Spor'u ağırladı.Karşılaşmada örnek olacak bir olay yaşandı. Burnu kırılan futbolcuyu rakip takımın teknik direktör kendi arabasıyla hastaneye taşıdı. İlgili Haberi Oku

Eskişehirspor’un durumunun kritik olduğunu belirten kurmaylar, “Taraftar baskısı takımı olumsuz etkiliyor. Eskişehir’de de zorlu bir atmosfere çıkacağız. Eskişehirspor için müthiş bri seyirci desteği olacak. Oyuncularımız sadece saha içine odaklanmalı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibi futbolculara sakin olmaları konusunda öğütlerde bulunuyor. Geçen sezon Eskişehir’i yine seyirci baskısı olan bir ortamda yenmiştik. Hedefimiz yine galibiyet olacak” dedi.

İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı sol bek Yusuf Acer ve sağ kanat Sefa forma giyemeyecek.

BATUR’DAN ZİYARET

Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Altınordu’yu ziyaret etti. Yeşilyurt’taki Sait Altınordu Tesisleri´nde Batur’u Başkan Seyit Mehmet Özkan, çocuklara birlikte karşıladı. Tesis turunda senceball oynayıp, tarihi kupaların bulunduğu müzeyi gezen ve futboldaki ustalığını Passence’deki isabetli vuruşlarıyla gösteren Batur, minik futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Özkan’ın Türk futbolu adına inanılmaz işler yaptığını belirten Batur, “Altınordu öz kaynak sistemi daha da gelişerek, ülkemiz futboluna Avrupa´da önemli bir kulvar açacak” dedi.

Özkan, ziyaretin sonunda Abdül Batur´a kulüp logolarının olduğu özel çerçeve, senseball ve incir hediye etti.

12 Mart 2019 Denizlispor umudunu kaybetmiyor Spor Toto 1`inci Lig`de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor`la golsüz berabere kalıp rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını kaçıran lider Denizlispor sahayı üzgün terk etse de teknik direktör Yücel İldiz umutlu konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:41 | 12 Mart 2019
Abdül Batur alt ligler altınordu Spor Toto 1. Lig
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