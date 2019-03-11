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Zeki Yavru Trabzonspor taraftarının tepkisine isyan etti!
Akhisarspor

Zeki Yavru Trabzonspor taraftarının tepkisine isyan etti!

Akhisarspor'da forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Zeki Yavru'nun Trabzonspor-Akhisarspor maçı sonrası yaptığı yorum gündeme oturdu. Eski takımına karşı oynadığı maçta kendisine edilen küfürlere isyan eden Zeki Yavru "Memleket olarak ne hal geldik!" dedi.

11 Mart 2019 08:12

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Akhisarspor karşılaşmasının ardından Akhisarsporlu Zeki Yavru'nun yaptığı açıklamalar spor kamuoyunda ses getirdi. Trabzonspor altyapısında yetişen ve bir dönem bordo mavili takımda forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor taraftarının annesine ettiği küfürlere tepki gösteren Yavru'nun açıklamaları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girmeyi başardı.

Zeki Yavru, Trabzonspor taraftarının kendisine gösterdiği tepkiye “Maalesef ki futbolun dışında konuşacağım bizim insanlarımız bundan anlamıyorlar. Kusura bakmayın ama biz ne hale geldik ya! Memleket olarak şehir olarak biz ne hale geldik. Ben Trabzonsporluyum, Trabzonluyum bunu herkes biliyor. Ama ben Akhisarspor formasıyla bu sahada mücadele ediyorum. Benim anama küfür ediyorlar. Ne yapayım ben Trabzonspor’un attığı gollere sevineyim mi? Benim ekmeğim bu ya! Biz ne hallere geldik! Ne zaman şerefiyle, namusuyla ekmek kazanmaya çalışan insanlara küfür ediyorlar“ ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 08:12 | 11 Mart 2019
Akhisarspor trabzonspor Zeki Yavru
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