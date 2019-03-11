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Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde play-off’a kalan takımlar belli oldu
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Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde play-off’a kalan takımlar belli oldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off'ta ve baraj etabında mücadele edecek takımlar belli oldu.

11 Mart 2019 00:44

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2018-2019 normal sezonu tamamlandı.

Ligde normal sezonu ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Sezonu genel sıralamada son dört sırada bitiren 4 takım ise baraj etabında mücadele edecek.

Play-off etabında; Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş, Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor ve Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas yer alacak.

Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank’ın ise daha önce baraj etabında ligde kalmak için mücadele edeceği belli olmuştu.

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Son güncelleme 00:44 | 11 Mart 2019
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