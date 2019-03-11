Uluslararası Farkındalık Festivali Kazdağları’nda

Mart ayında, dünyanın oksijen seviyesi en yüksek beldesi Kazdağları eteklerinde Dünya Değişim Akademisi tarafından Uluslararası Farkındalık Festivali düzenlenecek. Festivalde Enerji Merkezi Çalışmaları, Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme Sanatı pratik seansları ve İnteraktif Söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Kişisel gelişime yönelik çok sayıda kitap ve eğlenceli danslar da festival programında yer alacak.

AKTİVİTELER

– Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma!

– Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!

– Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve yaşamı doyasıya yaşama sevinci!

– Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

– Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

– İnteraktif Söyleşi – Dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide tüm sorulara cevaplar!

PROGRAM DETAYI

23 Mart Cumartesi

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

13.30 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterileri

20:00 İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

24 Mart Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin Geliştirilmesi