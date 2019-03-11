Uluslararası Farkındalık Festivali Kazdağları’nda

Mart ayında, dünyanın oksijen seviyesi en yüksek beldesi Kazdağları eteklerinde Dünya Değişim Akademisi tarafından Uluslararası Farkındalık Festivali düzenlenecek. Festivalde Enerji Merkezi Çalışmaları, Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme Sanatı pratik seansları ve İnteraktif Söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Kişisel gelişime yönelik çok sayıda kitap ve eğlenceli danslar da festival programında yer alacak.
AKTİVİTELER
– Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma!
– Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!
– Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunu aşma ve yaşamı doyasıya yaşama sevinci!
– Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!
– Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!
– İnteraktif Söyleşi – Dans gösterilerinin ardından festivalin zirvesi söyleşide tüm sorulara cevaplar!
PROGRAM DETAYI
23 Mart Cumartesi
11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin Geliştirilmesi
12:30 Kahvaltı
13.30 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri
14:30 Korkuyu Aşma Sanatı
15:30 Stres Yönetimi
17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın Geliştirilmesi
18:45 Akşam Yemeği
19:45 Dans Gösterileri
20:00 İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar
24 Mart Pazar
08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi
09:30 Kahvaltı
12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin Geliştirilmesi