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Türk sporculardan altın madalya… Herkesi büyülediler!
Diğer Sporlar

Türk sporculardan altın madalya… Herkesi büyülediler!

İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası'nda zafer Türk sporcuların oldu.

11 Mart 2019 10:55
6. Uluslararası Yoga Koreografi Turnuvası 2 Mart 2019'da İstanbul'da gerçekleşti. Uluslararası Yoga Federasyonu'nun (UYF) İstanbul'da gerçekleştirdiği turnuvada dörtlü koreografi sergileyen Merve Tanrıverdi-Selva Arı-Oktay Akay-Uğur Özkan altın madalyayı kazandı. Mavi gezegen konulu akrobatik koreografileriyle izleyenleri büyüleyen dörtlü, Avatar filiminden esinlendikleri muhteşem görsellikte bir Yoga şovu sahnelediler.

Yoga severleri büyüleyen dörtlüden Merve Tanrıverdi'nin bu, Yoga dalında üçüncü şampiyonluğu. ABD'de uzun yıllar Yoga yapan Selva Arı'nın da şampiyonalarda pek çok birinciliği var. Gümüş madalyayı Sevgi Canönde-Erdem Alıcı çiftinin kazandığı yarışmada, Nurbahar Tüzüner ve Çiler Karataş ikilisi de bronz madalyanın sahibi oldu.

Türk Yoga sporcularının yanı sıra, ABD, Fransa, İngiltere, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, Rusya ve Hindistan'dan gelen sporcuların da katıldığı Turnuva çok uluslu gerçekleşti. Sporcular birbirinden iddialı, ilginç koreografilerle Asana olarak adlandırılan Yoga duruşlarını dansla harmanlayarak sundu. Yarışma nefeslerin tutulduğu görsel bir şov niteliğindeydi. Kadın ve erkek

Yoga sporcularının beraber katıldığı Turnuva'da yaş sınırı yoktu. Esneklik, güç, dayanıklılık gerektiren zarif sunumlar tam bir konsantrasyonla sunuldu.
Son güncelleme 10:55 | 11 Mart 2019
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