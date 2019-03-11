Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk oranları için yeni bir açıklama geldi. iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.
Fenerbahçe’yi yenerek Süper Lig’de liderliğni sürdüren Medipol Başakşehir’in şampiyonluk oranı 1,05’e çekildi. Lider Başakşehir, kulüp tarihi boyunca ilk kez bu kadar net şekilde şampiyonluğun favorisi olarak ilan edildi.
Başakşehir’in hemen arkasında yer alan Galatasaray’ın ise şampiyon olma ihtimaline 4,50 oran verildi. Galatasaray’dan sonra gelen Beşiktaş’ın oranı ise 30,00 olarak açıklandı.