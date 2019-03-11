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Süper Lig şampiyonluk oranları değişti
Futbol

Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig için açılan şampiyonluk oranlarında yeni bir değişiklik yaşandı. İşte son güncellemenin ardından yeni şampiyonluk oranları.

11 Mart 2019 16:45

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk oranları için yeni bir açıklama geldi. iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.

Fenerbahçe’yi yenerek Süper Lig’de liderliğni sürdüren Medipol Başakşehir’in şampiyonluk oranı 1,05’e çekildi. Lider Başakşehir, kulüp tarihi boyunca ilk kez bu kadar net şekilde şampiyonluğun favorisi olarak ilan edildi.

Başakşehir’in hemen arkasında yer alan Galatasaray’ın ise şampiyon olma ihtimaline 4,50 oran verildi. Galatasaray’dan sonra gelen Beşiktaş’ın oranı ise 30,00 olarak açıklandı.

11 Mart 2019 Beşiktaş`tan Loris Karius açıklaması! Spor Toto Süper Lig`i 25. haftasında oynanan Beşiktaş Konyaspor maçının devre arasında oyundan çıkmak istediği ile ilgili haberler çıkan Loris Karius ile ilgili Beşiktaş resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Beşiktaş konu ile ilgili `Loris Karius`un böyle bir tavrı olmadığı gibi çıkan haberlerin de gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.` açıklamasında bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:48 | 11 Mart 2019
Başakşehir beşiktaş galatasaray
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25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
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