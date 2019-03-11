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Süper Lig 25. hafta puan durumu: Galatasaray’dan 5 gollü gövde gösterisi!
Futbol

Süper Lig 25. hafta puan durumu: Galatasaray’dan 5 gollü gövde gösterisi!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından güncel puan durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında yenilmesinin ardından gözler Galatasaray Antalyaspor maçına çevrilmişti. Puan durumunda ilk üç sırada yer alan takımlar haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl oldu? İşte güncel puan durumu...

11 Mart 2019 23:32

Süper Lig’de 25. hafta Galatasaray Antalyaspor maçı ile sona erdi. Ligde sezonun sonuna doğru gelindikçe her puan hayati önem kazanıyor. Bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme hattına yaklaşan Fenerbahçe Başakşehir karşısında da 3 puan kazanamayınca tehlike çanları çalmaya başladı. En yakın takipçisi Galatasaray ile 8 puanlık farkı devam ettiran Başakşehir ise şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Zirve takibi sürdüren Galatasaray Antalya maçında 5 gol ile “ben burdayım” mesajı verirken puan farkının açılmasının önüne geçti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl oldu? İşte son puan durumu…

GÜNCEL PUAN DURUMU

Son güncelleme 23:32 | 11 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
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