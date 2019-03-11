Süper Lig 25. hafta puan durumu: Galatasaray’dan 5 gollü gövde gösterisi!

Süper Lig’de 25. hafta Galatasaray Antalyaspor maçı ile sona erdi. Ligde sezonun sonuna doğru gelindikçe her puan hayati önem kazanıyor. Bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme hattına yaklaşan Fenerbahçe Başakşehir karşısında da 3 puan kazanamayınca tehlike çanları çalmaya başladı. En yakın takipçisi Galatasaray ile 8 puanlık farkı devam ettiran Başakşehir ise şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Zirve takibi sürdüren Galatasaray Antalya maçında 5 gol ile “ben burdayım” mesajı verirken puan farkının açılmasının önüne geçti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl oldu? İşte son puan durumu…

GÜNCEL PUAN DURUMU