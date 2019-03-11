Spor Toto 1. Lig | Abalı Denizlispor 0-0 Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor’la golsüz berabere kaldı: 0-0. Abdulkerim’le 1 topu direkten dönen yeşil-siyahlılar 51 puana yükseldi ve averajla liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise puanını 45 yapıp play-off potasında kalarak Süper Lig’e yükselme şansını sürdürdü.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Murat Şener
ABALI DENİZLİSPOR: Stachkowiak – Furkan, Alperen, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Mbamba (Dk. 53 Burak Çalık), Ziya (Dk. 89 Gökhan), Recep, Aissati, Kehinde (Dk. 72 Mehmet Akyüz)
ÜMRANİYESPOR: Burak – Appindangoye, Alaaddin, Yasir, Tarık, Vasilogiannis (Dk. 90+2 Bahadır), Serkan (Dk. 69 Madinda), Recep, Muhammed, Leandrinho (Dk. 79 Dialiba), Atabey
SARI KARTLAR: Alaaddin, Serkan, Muhammed (Ümraniyespor), Kehinde, Aissati, Alperen, Gökhan (Denizlispor)