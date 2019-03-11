SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 157 kişiye mezar olan uçakla ilgili flaş iddia!
Spor Toto 1. Lig | Abalı Denizlispor 0-0 Ümraniyespor
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig | Abalı Denizlispor 0-0 Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Abalı Denizlispor'la Ümraniyespor, Denizli'de 0-0 berabere kaldı. Denizlispor, averajla liderliğini sürdürürken Ümraniyespor da play-off potasında kalarak Süper Lig umutlarını sürdürdü.

11 Mart 2019 23:15

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Ümraniyespor’la golsüz berabere kaldı: 0-0. Abdulkerim’le 1 topu direkten dönen yeşil-siyahlılar 51 puana yükseldi ve averajla liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise puanını 45 yapıp play-off potasında kalarak Süper Lig’e yükselme şansını sürdürdü.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Murat Şener

ABALI DENİZLİSPOR: Stachkowiak – Furkan, Alperen, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Mbamba (Dk. 53 Burak Çalık), Ziya (Dk. 89 Gökhan), Recep, Aissati, Kehinde (Dk. 72 Mehmet Akyüz)

ÜMRANİYESPOR: Burak – Appindangoye, Alaaddin, Yasir, Tarık, Vasilogiannis (Dk. 90+2 Bahadır), Serkan (Dk. 69 Madinda), Recep, Muhammed, Leandrinho (Dk. 79 Dialiba), Atabey

SARI KARTLAR: Alaaddin, Serkan, Muhammed (Ümraniyespor), Kehinde, Aissati, Alperen, Gökhan  (Denizlispor) 11 Mart 2019 Elazığspor`un yeni adı belli oldu! Spor Toto 1. Lig takımlarından Elazığspor, Birevim şirketiyle isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sponsorluk anlaşması gereği bordo beyazlı ekibin ismi 9 ay boyunca Birevim Elazığspor olacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:15 | 11 Mart 2019
Abalı Denizlispor Spor Toto 1. Lig Ümraniyespor
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
TÜMÜNÜ GÖR