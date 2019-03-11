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Son dakika! Real Madrid yeniden Zinedine Zidane’la anlaştı! İşte resmi açıklama
İspanya La Liga

Son dakika! Real Madrid yeniden Zinedine Zidane’la anlaştı! İşte resmi açıklama

Ligde şampiyonluk umutları azalan, Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a şok bir sonuçla elenen Real Madrid, takımı son üç yılda üst üste üç kez Devler Ligi zaferine ulaştıran Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'la 30 Haziran 2022'ye kadar yeniden anlaştı.

SKOR DIŞ HABER 11 Mart 2019 18:39

İspanya La Liga’da şampiyonluk şansı oldukça azalan, Kral Kupası’nda Barcelona’ya, son beş sezonda üçü üst üste olmak üzere dört kez zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi’nde de sürpriz bir şekilde Ajax’a elenen Real Madrid, takımı yeniden üç kez üst üste Devler Ligi’nde zafere taşıyan Fransız teknik direktör ve efsane 10 numara Zinedine Zidane’a etti.

Sezona İspanya Milli Takımı’ndan tartışmalı bir şekilde Julen Lopetegui ile başlayan Mor Menekşeler, Lopetegui ile başarısız sonuçların ardından yollarını ayırmış ve koltuğu takımın eski futbolcusu Solari’ye emanet etmişti. Bekleneni veremeyen Solari, tartışma yaratırken Real Madrid, basın çıkan haberlerin ardından Zinedine Zidane’ı resmen açıkladı.

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Zidane’dan sonrası tufan!

Sezon sonunda üçüncü Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Real Madrid’le yollarını ayıran Zidane, henüz bir kulüple anlaşmazken pek çok kulübün radarında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında Real Madrid’i çalıştırmayı şu sıralar düşünmediği yönünde haberler çıkan Fransız hoca, bu haberlerin aksine Real Madrid’le imza atacak.

2021-2022 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlayan Zidane, Real Madrid’le çıktığı 149 maçta 105 galibiyet, 28 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde ederek 2.3 puan ortalaması yakalamıştı. Solari’nin 32 maçta 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgisi bulunurken Julen Lopetegui ise 14 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Öte yandan Solari de yine Real Madrid altyapısındaki görevine devam edecek.

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Son güncelleme 20:36 | 11 Mart 2019
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