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Sofiane Feghouli kariyer rekorunu kırdı!
Galatasaray

Sofiane Feghouli kariyer rekorunu kırdı!

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 8'e çıkardı ve kariyerinin en skorer performansına ulaştı.

11 Mart 2019 22:42

Son haftaların formda ismi Sofiane Feghouli, Galatasaray’ın Antalyaspor maçındaki performansıyla kariyer rekorunu kırmayı başardı.

Karşılaşmada Galatasaray’ın ilk golünü atan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırarak kariyerin en skorer performansına ulaştı.

Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkartan Feghouli, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda da birer kez topu ağlarla buluşturmuştu.

Cezayirli futbolcu, geçen sezon Galatasaray’da 7 kez topu filelere göndermişti.

ONYEKURU 11 GOLE ÇIKTI

Müsabakada Galatasaray adına iki kez ağları havalandıran Henry Onyekuru, Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 11’e çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en skorer oyuncusu olan Nijeryalı futbolcu, daha önce sezonun ilk yarısındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında ikişer, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında birer, ikinci devredeki MKE Ankaragücü müsabakasında ise 3 gol atmıştı. 11 Mart 2019 Mbaye Diagne: `Buraya gol atmak için geldim` Galatasaray`ın Antalyaspor`u 5-0 yendiği maçta uzun bir aradan sonra golle tanışan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:42 | 11 Mart 2019
galatasaray Sofiane Feghouli
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