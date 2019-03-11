Ricardo Quaresma yeni stilini paylaştı! Taraftara seslendi…

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yeni stilini paylaşırken Atiker Konyaspor maçında çekilen bir videosunu da yayınladı.
Süper Lig’in 25. haftasında Atiker Konyaspor’u 3-2 yenen siyah beyazlılarda Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma da etkili bir futbol sergiledi.
Yıldız isim Instagram hesabından yaptığı canlı yayında yeni stilini gözler önüne serdi.
Öte yandan Konyaspor maçında bir taraftarın çektiği videoyu yayınlayan Quaresma, “Ben bu sevgiyi bütün ekip için görmek isterim. Çünkü sizin sevginiz, tutkunuz, ve bu kulübe olan aşkınız bize güç veriyor, her şey için teşekkür ederim. Ben nerde olursam olayım, her zaman Beşiktaşlıyım” dedi.
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È este carinho que eu gostava de ver com toda a equipa…Porque é o vosso carinho, paixão, amor por este clube que nos dá força obrigado por tudo…Sou e serei sempre Beşiktaş esteja aqui ou não. Ben bu sevgiyi bütün ekip icin görmek isterim.. Cünkü sizin sevginiz, tutkunuz, ve bu kulübe olan askiniz bize güç veriyor, hersey icin tesekkür ederim.. Ben nerde olursam oliyim, her zaman Besiktasliyim.