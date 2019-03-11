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Ricardo Quaresma yeni stilini paylaştı! Taraftara seslendi…
Beşiktaş

Ricardo Quaresma yeni stilini paylaştı! Taraftara seslendi…

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla yeni stilini paylaştı. Öte yandan Atiker Konyaspor maçında taraftarların çektiği bir videoyu paylaşn Quaresma, taraftarların kendilerine destek vermesini istedi.

11 Mart 2019 21:24

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yeni stilini paylaşırken Atiker Konyaspor maçında çekilen bir videosunu da yayınladı.

Süper Lig’in 25. haftasında Atiker Konyaspor’u 3-2 yenen siyah beyazlılarda Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma da etkili bir futbol sergiledi.

Yıldız isim Instagram hesabından yaptığı canlı yayında yeni stilini gözler önüne serdi.

Öte yandan Konyaspor maçında bir taraftarın çektiği videoyu yayınlayan Quaresma, “Ben bu sevgiyi bütün ekip için görmek isterim. Çünkü sizin sevginiz, tutkunuz, ve bu kulübe olan aşkınız bize güç veriyor, her şey için teşekkür ederim. Ben nerde olursam olayım, her zaman Beşiktaşlıyım” dedi.

11 Mart 2019 Medel-Quaresma kavgası dış basında! Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasında Quaresma ile Medel arasında yaşanan tartışma dış basında yer buldu. Portekiz gazeteleri, Medel`in Quaresma`ya gösterdiği tepkiyi manşete çekti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:24 | 11 Mart 2019
beşiktaş Ricardo Quaresma
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