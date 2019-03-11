SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP'ye yakın gazetecilerden 'feminist yürüyüşü' açıklaması: Ezanı ıslıklamadılar
Menemen Belediyespor puan farkını açıyor
Spor Toto 2. Lig

Menemen Belediyespor puan farkını açıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor deplasmanında 90+3'üncü dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 galip gelen lider Menemen Belediyespor, rakipleriyle puan farkını açarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. 

11 Mart 2019 12:17

Sivas Belediyespor maçında puan kaybeden Tuzlaspor’un 4 puan önüne geçen sarı-lacivertliler, ikinci sıraya yerleşen Fatih Karagümrük’ün de 3 puan önünde liderliğini korudu. Kalan 8 haftada avantajı eline geçiren Menemen Belediyespor’da teknik ekip ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Suat Kaya, “Uzatmada attığımız gol belki de bize şampiyonluğu getirecek. Zorlu bir haftayı geride bıraktık. İnanıyorum ki önümüzdeki maçlarda da kayıp yaşamayacağız. Hepimiz şampiyonluğa inandık. Takıma güvenim sonsuz. Seriyi sürdürüp mayısta ilçemize ve İzmir’e 1’inci Lig coşkusunu yaşatacağız” dedi.

Menemen Belediyespor pazar günü sahasında Kırklarelispor’la karşı karşıya gelecek.

11 Mart 2019 Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı TFF 3`üncü Lig 1`inci Grup`ta Ergene Velişemespor deplasmanından 2-0`lık galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkarıp müthiş bir istatistiğe imza attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:17 | 11 Mart 2019
alt ligler Menemen Belediyespor TFF 2. Lig
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 20:00
-
Antalyaspor
Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
TÜMÜNÜ GÖR