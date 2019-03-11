Menemen Belediyespor puan farkını açıyor

Sivas Belediyespor maçında puan kaybeden Tuzlaspor’un 4 puan önüne geçen sarı-lacivertliler, ikinci sıraya yerleşen Fatih Karagümrük’ün de 3 puan önünde liderliğini korudu. Kalan 8 haftada avantajı eline geçiren Menemen Belediyespor’da teknik ekip ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Suat Kaya, “Uzatmada attığımız gol belki de bize şampiyonluğu getirecek. Zorlu bir haftayı geride bıraktık. İnanıyorum ki önümüzdeki maçlarda da kayıp yaşamayacağız. Hepimiz şampiyonluğa inandık. Takıma güvenim sonsuz. Seriyi sürdürüp mayısta ilçemize ve İzmir’e 1’inci Lig coşkusunu yaşatacağız” dedi.

Menemen Belediyespor pazar günü sahasında Kırklarelispor’la karşı karşıya gelecek.

Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı TFF 3`üncü Lig 1`inci Grup`ta Ergene Velişemespor deplasmanından 2-0`lık galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini 19 maça çıkarıp müthiş bir istatistiğe imza attı. İlgili Haberi Oku