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Medel-Quaresma kavgası dış basında!
Beşiktaş

Medel-Quaresma kavgası dış basında!

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasında Quaresma ile Medel arasında yaşanan tartışma dış basında yer buldu. Portekiz gazeteleri, Medel'in Quaresma'ya gösterdiği tepkiyi manşete çekti.

11 Mart 2019 10:56

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasının 34. dakikasında siyah-beyazlılar Burak Yılmaz’ın frikikten attığı golle skoru 2-1’e taşırken, bu gol öncesinde yaşananlar büyük yankı uyandırdı. Frikiği kullanmak üzeri topa hareketlenen Ricardo Quaresma’ya, Şilili yıldız Gary Medel tepki gösterdi. Bunun üzerine Quaresma, Medel’e doğru hamle yaparken, Gary Medel, Portekizli futbolcunun ensesine tokat attı. Araya giren Adriano, tartışmanın büyümesine engel olurken, Ricardo Quaresma frikiği kullanmaktan vazgeçti ve topu bıraktı. Atışı kullanan Burak Yılmaz ise topu ağlara göndermeyi başardı. Medel ve Quaresma arasında geçen bu tartışma, dış başında da yer buldu. Özellikle Portekiz gazeteleri, Medel’in Quaresma’ya gösterdiği tepkiyi manşetlerine çekti.

11 Mart 2019 Beşiktaş`ta tokat krizi! Quaresma ve Medel... Beşiktaş`ın Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada Quaresma ve Medel arasında gerilim yaşandı. Burak Yılmaz`ın gole dönüştürdüğü serbest vuruş öncesi tokatlaşmaya kadar giden Quaresma ile Medel arasındaki tartışmayı araya giren Adriano önledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:59 | 11 Mart 2019
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