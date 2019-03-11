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Mbaye Diagne: ‘Buraya gol atmak için geldim’
Galatasaray

Mbaye Diagne: ‘Buraya gol atmak için geldim’

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçta uzun bir aradan sonra golle tanışan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2019 22:37

Galatasaray’ın yıldız forveti Mbaye Diagne, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun bir aradan sonra Antalyaspor maçında Galatasaray formasıyla gol atan Diagne, yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı;

“Benim golümden çok önemli olan 3 puandı. Buraya gol atmak için geldim ve dolayısıyla güvenim arttı diyebiliriz. Şimdi devamı için çalışacağız. Attığınız zaman devamı geliyor. Ben de gol atınca devamının geleceğini biliyorum. Hem taraftara hem de kulübe çok teşekkür ediyorum bana destek verdikleri için”

11 Mart 2019 Fatih Terim`den Antalyaspor maçı sonrası açıklama: `Diagne`yi çıkartacaktım ama...` Süper Lig`in 25. haftasında Antalyaspor`u 5-0 yenen Galatasaray`da teknik direktör Fatih Terim maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:37 | 11 Mart 2019
Antalyaspor galatasaray Mbaye Diagne
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