Manisaspor düştü düşüyor! Bir döneme damga vurmuştu

Süper Lig’de 2005-2006 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde fırtına gibi esen Manisaspor, maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor. O dönem kadrosunda Selçuk İnan, Caner Erkin, Arda Turan, Filip Holosko, Hakan Balta, Ufuk Ceylan, Uğur İnceman gibi isimler bulunan, bir dönem Burak Yılmaz’ın da formasını giydiği Manisaspor’a, ligde kalmak için son hafta kazanmak da yetmiyor.
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını açamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, sezonun bitimine haftalar kala havlu atmak üzere…
Grupta Eyüpspor deplasmanından da 7-2’lik mağlubiyetle dönen eksi 3 puanlı siyah-beyazlılar, bitime 8 hafta kala Niğde Anadolu’yu mağlup eden düşme hattının tek basamak üzerindeki Bayrampaşa’nın 23 puan gerisine düştü. Umutlarını aylar önce yitiren Manisaspor, pazar günü taraftarı önünde konuk edeceği Ankara Demirspor’u yenemediği takdirde matematiksel olarak 3’üncü Lig’e düşüşünü erken ilan edecek. Bayrampaşa’nın haftayı galibiyetle kapatması durumunda Manisaspor’a kazanmak da yetmeyecek.