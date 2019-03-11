Manisaspor düştü düşüyor! Bir döneme damga vurmuştu

Süper Lig’de 2005-2006 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde fırtına gibi esen Manisaspor, maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor. O dönem kadrosunda Selçuk İnan, Caner Erkin, Arda Turan, Filip Holosko, Hakan Balta, Ufuk Ceylan, Uğur İnceman gibi isimler bulunan, bir dönem Burak Yılmaz’ın da formasını giydiği Manisaspor’a, ligde kalmak için son hafta kazanmak da yetmiyor.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını açamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, sezonun bitimine haftalar kala havlu atmak üzere…

Göksel Gencer`in cenazesine katılan Ertuğrul Sağlam: Tarifi anlatılmayacak bir acı yaşıyorum Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş ve Samsunspor`un eski kalecisi Göksel Gencer`în cenaze törenine katılan Ertuğrul Sağlam, duygusal anlar yaşadı. Bir dönem birlikte forma giydiği Göksel Gencer`in vefatı nedeniyle tarifi yapılamayacak bir acı yaşadığını söyleyen Ertuğrul Sağlam Çok erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Grupta Eyüpspor deplasmanından da 7-2’lik mağlubiyetle dönen eksi 3 puanlı siyah-beyazlılar, bitime 8 hafta kala Niğde Anadolu’yu mağlup eden düşme hattının tek basamak üzerindeki Bayrampaşa’nın 23 puan gerisine düştü. Umutlarını aylar önce yitiren Manisaspor, pazar günü taraftarı önünde konuk edeceği Ankara Demirspor’u yenemediği takdirde matematiksel olarak 3’üncü Lig’e düşüşünü erken ilan edecek. Bayrampaşa’nın haftayı galibiyetle kapatması durumunda Manisaspor’a kazanmak da yetmeyecek.

Zeki Yavru Trabzonspor taraftarının tepkisine isyan etti! Akhisarspor`da forma giyen Trabzonspor`un eski futbolcusu Zeki Yavru`nun Trabzonspor-Akhisarspor maçı sonrası yaptığı yorum gündeme oturdu. Eski takımına karşı oynadığı maçta kendisine edilen küfürlere isyan eden Zeki Yavru Memleket olarak ne hal geldik! dedi. İlgili Haberi Oku