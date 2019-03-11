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Manisa Büyükşehir Belediyespor mükemmel performans sergiliyor
Spor Toto 2. Lig

Manisa Büyükşehir Belediyespor mükemmel performans sergiliyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Konya Anadolu Selçukspor'u 3-2 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumuna yükseldi. 

11 Mart 2019 13:49

Seyircisi önünde çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 32 puan toplayan Manisa ekibi, kendisi gibi aynı performansı sergileyen Fatih Karagümrük’ü averajla geçerek iç saha sıralamasında zirveyi ele geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde 33 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü. Manisa BŞB deplasmanda ise 13 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgi ile 14 puan toplayabildi, 9’uncu basamakta yer buldu.

11 Mart 2019 Lande Kehinde:“Şampiyonluk yolunda olmak zor bir şey” Babasının vefatının ardından formasının altındaki tişörte babasının fotoğrafını basan Denizlispor`un başarılı forveti Lanre Kehinde, Elazığspor maçında attığı golün ardından kıyafet yönetmeliğine uymadığı için PFDK`ya sevk edilmişti. Herhangi bir ceza almayan Kehinde, babasına adadığı golden, şampiyonluk yarışına dek birçok konuyu değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:49 | 11 Mart 2019
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