Manisa Büyükşehir Belediyespor mükemmel performans sergiliyor

Seyircisi önünde çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 32 puan toplayan Manisa ekibi, kendisi gibi aynı performansı sergileyen Fatih Karagümrük’ü averajla geçerek iç saha sıralamasında zirveyi ele geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde 33 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü. Manisa BŞB deplasmanda ise 13 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgi ile 14 puan toplayabildi, 9’uncu basamakta yer buldu.

Lande Kehinde:“Şampiyonluk yolunda olmak zor bir şey” Babasının vefatının ardından formasının altındaki tişörte babasının fotoğrafını basan Denizlispor`un başarılı forveti Lanre Kehinde, Elazığspor maçında attığı golün ardından kıyafet yönetmeliğine uymadığı için PFDK`ya sevk edilmişti. Herhangi bir ceza almayan Kehinde, babasına adadığı golden, şampiyonluk yarışına dek birçok konuyu değerlendirdi. İlgili Haberi Oku