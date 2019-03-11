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MAÇ SONUCU | Real Valladolid 1-4 Real Madrid | La Liga 27. hafta
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Real Valladolid 1-4 Real Madrid | La Liga 27. hafta

İspanya La Liga 27. hafta karşılaşmasında Real Valladolid'e konuk olan Real Madrid, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. Brezilyalı Casemiro 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

11 Mart 2019 00:49

İspanya La Liga 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Valladolid ile karşı karşıya gelen Real Madrid, kötü başladığı maçta sonradan toparlanarak 4-1 galip geldi.

Lige kötü günler geçiren Madrid ekibi, 29. dakikada Anuar Tuhami’nin golüyle Real Valladolid karşısında 1-0 geriye düştü. Ancak 34. dakikada Raphael Varane’ın golüyle 1-1’lik beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Madrid, 51. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1’lik üstünlüğü yakalarken Fransız forvet 59’da durumu 3-1 yapan isim de oldu.

Madrid’in Brezilyalı orta sahası Casemiro 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken Hırvat yıldız Luka Modric’in 85. dakikadaki golüyle Real Madrid mücadeleyi 4-1 kazandı.

Bu sonuçla 51 puana yükselen Real Madrid lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 12’de tutarak üçüncü sırada kaldı. Ligde 16. sırada kalan Real Valladolid ise 26 puanla küme düşme hattının sınırında yer aldı.

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Son güncelleme 00:49 | 11 Mart 2019
Real Madrid Real Valladolid
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