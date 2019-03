Lande Kehinde:“Şampiyonluk yolunda olmak zor bir şey”

Elazığspor maçında attığı gollerin ardından formasının altında babasının fotoğrafının olduğu tişörtü kameralara göstererek gol sevinci yaşayan ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Abalı Denizlispor’un başarılı forveti Lanre Kehinde, bu hareketi sonrasında kıyafet yönetmeliğine uymadığı sebebiyle PFDK’ya sevk edilmiş ancak herhangi bir ceza almamıştı. Bu hareketi babasına son kez saygı gösterme şansı olarak değerlendiren Kehinde, açıklamalarda bulundu. Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk yolunda ilerleyen bir takımda forma giymenin kolay olmadığını söyleyen başarılı santrfor, “Şampiyonluk yolunda olmak zor bir şey. Geçtiğimiz sezon da şampiyon olan bir takımda oynadım ve bunun hiç kolay olmadığının bilincindeyim. İyi bir yoldayız ama sonunda ne olacağını Allah bilebilir” dedi.

“Babama son kez saygı gösterdim”

Elazığspor karşısında attığı gollerin ardından yaşadığı gol sevincinin ardından PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili olarak çok şaşırdığını söyleyen Kehinde, “Yaptığım şey dünyanın her yerinde var. Ben bunu babama son kez saygı gösterme şansı olarak düşündüm ve babamla alakalı da bir şey olduğu için federasyonun böyle bir karar vermesine şaşırdım. Sonunda bir ceza ya da yaptırım olmayacağını öğrendiğimde sevindim ama bu dünyanın her yerinde olan bir şey. Babam benim için çok önemli birisiydi ve bu da ona son bir defa saygı göstermek için şanstı. Bunu kullandım ama cezasız sonuçlandığı için mutluyum” dedi.

“İyi bir yoldayız ama sonunda ne olacağını Allah bilebilir”

Ligde kendi takımları adına her şeyin istedikleri gibi olduğunu ve işlerin yolunda gittiğine vurgu yapan Kehinde, bu durumun takım arkadaşları ve hocasının yoğun çabasından kaynaklandığını söyledi. Ligde uzun bir yolları olduğunu da sözlerine ekleyen başarılı golcü, “Önümüzde çok uzun bir yol var. Hiçbir şey belirlenmiş değil fakat biz bu süreçte hem oyuncuların hem hocaların büyük yardımı ve özverisi ile iyi bir yoldayız. Ama sonunda ne olacağını yalnızca Allah bilebilir. Fakat bu çalışmalarımızın karşılığını bir şekilde alacağız. Bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımların her maçının final havası içerisinde geçmesi gerekiyor çünkü bizimle oynayan takımlar daha sert ve güçlü oynamaya çalışıyorlar. Bizlerin de her gün daha fazla çalışarak bunun üstesinden gelmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bu iş bitti diye görmemek gerekiyor”

Şampiyonluk yolunda olan bir takımda top koşturmanın büyük sorumluluğu ve bir o kadar da zorluğu olduğuna işaret eden Kehinde sözlerini şöyle tamamladı: “Şampiyonluk yolunda olmak zor bir şey. Geçtiğimiz sezon da şampiyon olan bir takımda oynadım ve bunun hiç kolay olmadığının bilincindeyim. Başarılı olmak için her maçı final gibi görüp Allah'ın da yardımıyla bunun üstesinden gelebiliriz. Fakat hiçbir zaman vazgeçmemek ve çalışmaya devam ederek ‘Bu iş bitti’ diye görmemek gerekiyor. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edersek başarılı olacağız.”