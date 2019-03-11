Jordi Alba, 2024’e kadar Barcelona’da

İspanya kulübü Barcelona’da sol bek Jordi Alba’nın sözleşmesi uzatıldı.

Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Alba’nın sözleşmesinin 30 Haziran 2024’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca Alba’nın kontratındaki serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı.

Yedinci sezonunu geçirdiği Barcelona’da 282 maça çıkan ve 14 gol atan Alba, 14 kupa zaferi yaşadı.

Dünyanın en iyi sol beki 5⃣ yıl daha Barça’da! Bu sezon @JordiAlba: 2 gol 14 asist pic.twitter.com/pakhQri8Lr — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 11 Mart 2019

Avrupa`nın 5 büyük liginde görünüm! Avrupa`nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa`daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. İlgili Haberi Oku