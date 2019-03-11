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Jordi Alba, 2024’e kadar Barcelona’da
İspanya La Liga

Jordi Alba, 2024’e kadar Barcelona’da

İspanya La Liga devi Barcelona, sol bek Jordi Alba'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

11 Mart 2019 18:21

İspanya kulübü Barcelona’da sol bek Jordi Alba’nın sözleşmesi uzatıldı.

Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Alba’nın sözleşmesinin 30 Haziran 2024’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca Alba’nın kontratındaki serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı.

Yedinci sezonunu geçirdiği Barcelona’da 282 maça çıkan ve 14 gol atan Alba, 14 kupa zaferi yaşadı.

11 Mart 2019 Avrupa`nın 5 büyük liginde görünüm! Avrupa`nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa`daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:21 | 11 Mart 2019
barcelona Jordi Alba
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