Hadi ipucu sorusu (Futbol gecesi): Fildişi sahilli, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Galatasaray’da oynamış forveti kim?

Hadi ipucu sorusu Futbol gecesi gecesi için geldi. Saat 22.00’de başlayacak Hadi ipucu sorusu olarak Türkiye liginde de forma giymiş bir ismi sordu. Fransız uyruklu, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Galatasaray’da oynamış forveti kimler hatırlıyor? Hem futbolcu olup hem de takım sahibi olan ilk isim olarak tarihe geçmiş Fildişi sahilli kimdir? İşte Hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU SORUSU (11 MART)

Hadi ipucu sorusu; Fransız uyruklu, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Galatasaray’da oynamış, hem futbolcu olup hem de takım sahibi olan ilk isim olarak tarihe geçmiş Fildişi sahilli oyuncu kimdir?

Cevap: Didier Drogba