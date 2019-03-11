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GS Antalya maçı ilk 11 belli oldu! Galatasaray Antalyaspor saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray

GS Antalya maçı ilk 11 belli oldu! Galatasaray Antalyaspor saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Antalyaspor maçı ilk 11 belli oldu. Galatasaray Antalyaspor saat kaçta, hangi kanalda merak eden taraftarlar gün boyunca heyecanla Google üzerinden aramalar yaptı. Galatasaray'da geçen hafta yedek hafta yedek başlayan Diagne Antalyaspor karşısında ilk 11 başlıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor hangi kanalda, saat kaçta?

11 Mart 2019 19:16

Süper Lig 25. hafta kapanış maçında Galatasaray Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir’in Fenerbahçe karşısında kazanmasının ardından puan farkının açılmasını engellemek isteyen Galatasaray Antalyaspor karşısında mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Ev sahibi GS’de Nagatomo haricinde eksik bulunmuyor. Peki, Galatsaray Antalya saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 25. Hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Antalyaspor’u ağırlayacak. 11 Mart Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak olan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Arda Kardeşler’in yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11

Galatasaray’ın 11’i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Antalyaspor’un Galatasaray ilk 11’i: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır.

Son güncelleme 19:16 | 11 Mart 2019
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Fenerbahçe
15/03/2019 - 20:30
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 17 57
2 Galatasaray
25 14 49
3 Besiktas
25 12 44
4 Trabzonspor
25 11 40
5 Konyaspor
25 8 35
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