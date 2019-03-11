GS Antalya maçı ilk 11 belli oldu! Galatasaray Antalyaspor saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 25. hafta kapanış maçında Galatasaray Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir’in Fenerbahçe karşısında kazanmasının ardından puan farkının açılmasını engellemek isteyen Galatasaray Antalyaspor karşısında mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Ev sahibi GS’de Nagatomo haricinde eksik bulunmuyor. Peki, Galatsaray Antalya saat kaçta hangi kanalda ne zaman?
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig’in 25. Hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Antalyaspor’u ağırlayacak. 11 Mart Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak olan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Arda Kardeşler’in yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlenecek.
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11
Galatasaray’ın 11’i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Diagne.
Antalyaspor’un Galatasaray ilk 11’i: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır.