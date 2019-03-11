Galatasaray’da Fernando Muslera rüzgarı! Şampiyonluk modunu açtı…

Süper Lig’in 25. haftasında Antalyaspor’u ağırlayan Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera’nın performansı gecenin konusu oldu. Maç boyunca 7 kurtarış yapan ve bu sezonki en fazla kurtarış yaptığı maçı oynayan Muslera rekor kırmış oldu.

Sezon başından bu yana istikrarsız bir görüntü sergileyen tecrübeli kaleci, eleştiri oklarının hedefi olurken son maçlarda yükselen grafiği ile takımının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Antalyaspor ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla takımını adeta ipten alan Uruguaylı kaleci, kendisini eleştirenlere sahada yanıt vermiş oldu.

Antalyaspor’un 14 şut denemesinden 7’si kaleyi tutarken Uruguaylı kaleci hepsini kurtarmayı başardı. Konuk ekibin bir topu da direkten döndü.

MÜTHİŞ BİR REFLEKS

Antalyaspor maçının ilk yarısında kullanılan bir korner sırasında Bahadır Öztürk’ün yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu müthiş bir refleksle kurtaran Muslera rakibine beraberlik golünü bulma şansını vermedi.

GOLÜ KURTARDI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 62. dakikasında Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü sürerken konuk ekip Antalyaspor bir korner daha kazandı. Ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Doğukan’ın kafası direkten döndü.

Pozisyonun devamında Diego’nun ceza sahası ön çizgisinden volesini ise Uruguaylı file bekçisi harika uzanıp kornere tokatladı. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Galatasaray ikinci golü atarak rahat bir nefes alırken öncesinde Muslera’nın yaptığı kurtarışlar takımına hayat vermiş oldu.

YİNE GEÇİT VERMEDİ

Dakika 80’i gösterirken sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Özkan’ın sert şutunu Muslera yine harika bir refleksle tokatlayarak kornere gönderdi.

Loris Karius'tan sonra Muslera'yı izleyen Galatasaray taraftarı şükür namazı kılmalı.. — DE FUTBOL (@defutbolsports) 11 Mart 2019

Muslera, şampiyonluk modunu açtı. — Parçala Aslanım (@ParcalaAslanim) 11 Mart 2019

Muslera muhteşem kurtarışlar yapıyor! Bu kurtarışlar son zamanlarda Muslara eskisi gibi değil diyenlere cevap gibi. — Parçalı Peşinde (@ParcaliPesinde) 11 Mart 2019

Muslera, performansıyla eleştirilere cevap veriyor. — Volkan Kılıç (@VolkanKilic__) 11 Mart 2019

Muslera değil… “ 10 NUMARA “ pic.twitter.com/n2x7zxvE2q — Ceyhun Yılmaz (@ceyhunyilmaz) 11 Mart 2019

Kaleci var kaleci var.. Herif tek başına farka gidecek maçı tuttu yetmedi gs 2-0 öne geçti Muslera sayesinde.. — Glaurung (@MagnificentFB) 11 Mart 2019

Bizi bugün Muslera kurtardı, yine çok kötü oynuyoruz, Şampiyonluğa oynayan takım pozisyon üretemiyor, şaka gibi ! — Dr.Ogba (@sinyordrogba) 11 Mart 2019

Galatasaray kalesine 6 şut gelmiş en az 3 ner kritik kurtarış yaptı muslera, bu muslerayı güzelleme falan değil kaleci dediğin maç kazandırır dedğimiz olaya canlı şahit oluyoruz ondan not düşelim dedim — Çağlayan #Koç #Yeniden (@caginyo) 11 Mart 2019

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